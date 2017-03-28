Чисора: Фьюри должен вернуться как можно скорее

Британский тяжеловес Дерек Чисора (26-7, 18 КО) поддержал Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО), заявив, что тот должен вернуться в ринг как можно скорее.«Будет лучше, если он вернётся как можно скорее, мне нравится этот парень. Он единственный человек, который не прячется от людей. Мы отлично понимаем друг друга, когда он выиграл титулы, он прислал мне СМС и написал, что хочет защитить пояса в бою со мной. Я всегда ему пишу, когда бываю в Манчестере или когда слышу, что он в Лондоне.Да, он слетел с катушек, когда выиграл пояса и не смог защитить их, но я не думаю, что Тайсон такой, каким хочет себя показать», — приводит слова Чисоры The Sun.