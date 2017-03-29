Мирко Крокоп предлагает Фёдору Емельяненко вновь встретиться на ринге

Известный хорватский боец ММА Мирко «Крокоп» Филипович предложил Фёдору Емельяненко провести матч-реванш. На своей официальной странице в «Инстаграме» он выложил постер с анонсом боя на 2017 год, сопроводив его соответствующей подписью. Первая встреча Крокопа с Емельяненко состоялась в августе 2005 года и завершилась победой россиянина единогласным решением судей.
«Кто хочет видеть мой прощальный бой с Фёдором? Если Фёдор рискнёт», — написал Филипович.
В начале января Крокоп объявил о завершении бойцовской карьеры после победы в Гран-при Rizin.
Если фото не грузится, посмотреть его можно в официальном «инстаграме» Филиповича.