Хук и Бриедис сразятся за полновесный титул WBC, Беллью — почётный чемпион

В поединке между немецким боксёром Марко Хуком (40-3-1, 27 КО) и латвийцем Майрисом Бриедисом (21-0-0, 18 КО), запланированном на 1 апреля в Дортмунде, на кону будет стоять полновесный титул чемпиона мира WBC в первом тяжёлом весе, сообщает BoxingScene. Ранее сообщалось, что эти боксёры разыграют титул временного чемпиона.
Ранее поясом WBC владел британец Тони Беллью, который добился у WBC разрешения отложить защиту ради проведения поединка в супертяжёлом весе с Дэвидом Хэем. В совете WBC решили, что после боя с Хэем Беллью будет недоступен какое-то время для проведения защиты титула, а потому решили предоставить ему статус «почётного чемпиона», что даёт ему право претендовать на бой за титул WBC в любое время.