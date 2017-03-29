Санчес: в реванше Уорд одержит убедительную победу над Ковалёвым

Известный тренер Абель Санчес считает, что американецв матче-реванше одержит победу нади эта победа будет убедительной.В ноябре прошлого года Уорд отнял у Ковалёва титулы чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, одержав спорную победу по очкам.«Я думал, что Ковалёв победил. Я считал, что он выиграл с перевесом по крайней мере в пару раундов. Этот бой был не таким, какой мне хотелось бы видеть. Первые шесть раундов прошли хорошо, а потом началась какая-то борьба. Но вы не должны выигрывать бой за счёт борьбы, это бокс, а не борьба. Но таков стиль Уорда, это неприятный стиль, но каким-то образом он убедил судей в своей победе. Но я не думаю, что он выиграл поединок.Это был очень тяжёлый поединок для обоих боксёров. Но я думаю, что Андре с его боксёрским интеллектом и со своим тренером сможет внести необходимые коррективы. Думаю, он сможет намного лучше адаптироваться и внести необходимые изменения, добавив то, что нужно для победы над Ковалёвым, решением судей. И на этот раз решение не будет спорным», — цитирует Санчеса BoxingScene.