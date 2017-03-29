Промоутер Сондерса: если Головкин не подпишет контракт за 10 дней — боя не будет

, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, сказал, что чемпион WBA/WBC/IBFдолжен согласиться на бой в течение 10 дней, иначе его не будет.«Мы давно ведём переговоры, и пришла пора действовать или замолкнуть. Головкин сказал, что мечтает завоевать все пояса и может осуществить свою мечту. Всё, что требуется от него, — подписать контракт. Бой будет, где и когда они хотят. Но мы не будем дальше ждать. Если в ближайшие 10 дней контракт не будет подписан, мы двинемся дальше. Финансовые условия согласованы, вопрос лишь в том, хотят ли они драться», — приводит слова Уоррена ESPN.