Фроч: в бою с Джошуа можем увидеть Кличко в лучшей форме

Бывший чемпион мира во втором среднем весеверит, что экс-чемпион супертяжёлого весаможет показать всё, на что способен, в грядущем поединке с чемпионом IBF. Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне.«Мы можем в последний раз увидеть Владимира Кличко в его лучшей форме. Бой пройдёт на „Уэмбли“, и если он думает, что это его последний раз на такой арене, что это его конец, последний бой, то он может включиться полностью», — приводит слова Фроча Sky Sports.