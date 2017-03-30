Дрозд счёл странным решение WBC предоставить Беллью статус «почётного чемпиона»

Российский боксёр первого тяжёлого веса Григорий Дрозд прокомментировал решение WBC предоставить британцу Тони Беллью статус «почётного чемпиона» Сам Дрозд на данный момент является чемпионом WBC «в отпуске».
«Для меня немножко странно присвоение Беллью такого статуса, потому что слово «почетный» подразумевает более серьёзные дела. Например, если боксёр не раз защищал свой титул или на протяжении многих лет находился на вершине. Тот же Кшиштоф Влодарчик имеет гораздо больше оснований претендовать на такое звание. Виталий Кличко действительно всех перебил, и ему присвоили этот титул. А тут странное какое-то решение. Беллью, конечно, молодец, он добился многого, и никто, наверное, от него этого не ожидал. Но звание почётного чемпиона звучит очень громко в этом случае, как мне кажется», — цитирует Дрозда «Р-Спорт».