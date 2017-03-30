Беллью: могу провести ещё максимум три боя

Британский боксёр Тони Беллью, на днях получивший статус «почётного чемпиона» WBC, рассказал, что пока не определился со своим будущим, однако если продолжит драться, то намерен провести не более трёх боёв.
«Возможно, я больше никогда не буду драться. Я собираюсь ехать с семьёй в большой отпуск, а когда вернусь, у меня будут новости. Собираюсь потратить некоторое время на то, чтобы всё обдумать. Если я решу продолжить, то это будет максимум три боя, потому что я завоюю титул в супертяжёлом весе, а затем мне понадобится два боя, чтобы объединить титулы в первом тяжёлом весе», — цитирует Беллью BoxingScene.