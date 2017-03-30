Максим Дивнич сразится с Дамиром Исмагуловым за вакантный титул чемпиона M-1

Бывший чемпион M-1 Максим Дивнич (13-2) получил возможность сразиться за вакантный титул M-1 Chalenge в лёгком весе с Дамиром Исмагуловым (8-2). Встреча этих бойцов состоится 26 мая в Оренбурге в рамках турнира M-1 Challenge 78.
Отметим, что титул чемпиона в лёгкой весовой категории освободился после того, как Абукар Яндиев объявил о своём решении взять паузу в ММА.
«Два молодых великолепных бойца, известных своими зрелищными боями, два техничных ударника, два нокаутёра – зрителей ожидает настоящая битва, ибо умения и характера этим двум парням не занимать.
Ещё топовый легковес M-1 Global Артём Дамковский по состоянию здоровья взял паузу в выступлениях на несколько месяцев и, скорее всего, осенью именно он бросит вызов новому чемпиону», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.