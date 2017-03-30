Лопес: постараюсь устроить с Харитоновым настоящую зарубу

Бразильский боец ММА Маркус Винициус Лопес выразил уверенность в том, что ему по силам одержать победу над россиянином Сергеем Харитоновым. Встреча этих бойцов запланирована на 15 июня в Харбине (Китай) в рамках турнира M-1 Challenge 80.
«Я очень рад возможности провести бой против такой легенды нашего спорта как Сергей Харитонов. Сейчас я уже начал подготовку и планирую выложить все свои силы, чтобы устроить отличную зарубу. Думаю, я вполне смогу дать ему самый сложный бой, который он точно запомнит. Несмотря на превосходство соперника в габаритах, я считаю, что смогу составить не только достойную конкуренцию, но и победить в этом бою. И я постараюсь сделать это в максимально убедительной манере, не оставив сомнений ни судьям, ни зрителям. Поэтому желаю Сергею удачи в подготовке и обещаю сделать всё от меня зависящее, чтобы наш бой никого не оставил равнодушным», — цитирует Лопеса официальный сайт организаторов турнира.