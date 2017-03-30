Коппенхейвер принёс извинения избитой порноактрисе

Бывший боец UFC, признанный виновным в избиении своей бывшей подруги, порноактрисыи её бойфренда Кори Томаса, принёс извинения пострадавшей девушке.«Я наверняка получу пожизненный срок, но единственное, что сейчас испытываю, — это чувство радости. Парни в соседних камерах часто плачут, узнав о пожизненном заключении, но я не из таких. Почему я должен проливать слёзы, если спас свою душу? С радостью отдаю эту ложную жизнь ради реального будущего. Единственное, что я хочу получить, – это прощение Кристи. Кристи, прошу прощения за того человека, которым я был. Сожалею о причинённой тебе боли и надеюсь, что, когда твои раны заживут, ты напишешь мне или даже навестишь меня, чтобы я мог по-настоящему извиниться и рассказать, как я нашёл бога. Бог реален и способен исцелять тебя изнутри. Если бы ты только знала, как он исцелил меня. Всегда буду молиться за тебя», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Коппенхейвера в „Твиттере“.