Промоутер Головкина: ничего не знаю о дедлайне для переговоров с Сондерсом

Известный промоутер Том Лёффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, попытался прояснить ситуацию с переговорами о бое с чемпионом мира WBO Билли Джо Сондерсом, который планируется провести в конце июня. Ранее промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен отвёл команде Головкина 10 дней на достижение договорённости.
«Мы регулярно общаемся Фрэнком Уорреном и просто пытаемся понять, как лучше организовать этот бой. На следующей неделе у нас должно быть больше информации. И я ничего не знаю о дедлайне для Билли Джо Сондерса или о заявлениях Golden Boy (промоутер Сауля Альвареса, который сказал, что бой Головкина в июне ставит под угрозу возможность организации поединка с мексиканцем в сентябре. — Прим. «Чемпионата»), что мы не можем драться в июне», — цитирует Лёффлера BoxingScene.