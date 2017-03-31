Ломаченко: если Гарсия хочет привлечь моё внимание, пусть остаётся в 135 фунтах

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Василий Ломаченко ответил на критику в свой адрес со стороны чемпиона WBC в лёгком весе Майки Гарсии, поставившего под сомнение его достижения на профессиональном ринге.
«Давайте поговорим об этом. Я прочитал то интервью, в котором он говорил, что уничтожил Салидо. Я специально посмотрел запись этого боя. И Гарсии повезло, что он сломал ему нос. После четвёртого или пятого раунда Салидо уже подбирался к нему и был готов уничтожить.
Ели говорить о Рокки Мартинесе, позвольте вас спросить, кто побывал от его рук в нокдауне? Да, Гарсия нанёс удачный удар и нокаутировал его в восьмом раунде, что я сделал в пятом. Поэтому мы можем говорить об этом как можно больше, но если он хочет привлечь моё внимание, то пусть остаётся в весе 135 фунтов. И я поднимусь в эту категорию», — цитирует Ломаченко BoxingScene.