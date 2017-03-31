Хьюи Фьюри: мышцы Паркера ничего не значат, я побью его

Британский супертяжеловесвыразил уверенность, что ему удастся отнять титул чемпиона мира по версии WBO у новозеландца. Встреча этих боксёров запланирована на 6 мая в Окленде (Новая Зеландия).«Паркер — крупный парень, хорошо сложенный, но это ещё не всё в боксе. У него может быть сколько угодно мышц, но это ничего не значит. Всё зависит от мастерства и психологии. По большей части важна психология. В конце концов, на ринге будет двое мужчин. И я уверен, что у меня есть всё необходимое, чтобы победить его», — цитирует Фьюри Fightnews.