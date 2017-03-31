Соннен раскритиковал пассивность Емельяненко на пресс-конференции Bellator

Боец смешанного стиляподверг критикеза его пассивное поведение на пресс-конференции, посвящённой турниру Bellator 180, который состоится 24 июня в Нью-Йорке. В рамках этого турнира у Емельяненко запланирован бой с Мэттом Митрионом.«Честно скажу, Емельяненко показался мне приятным человеком. Но он взял микрофон и сказал: «Мне кажется, они слишком много говорят». Извини меня, гений, но это пресс-конференция. Мы здесь не продаём арбузы, а общаемся с публикой. На пресс-конференции нельзя разговаривать слишком много. И это единственное, что ты можешь делать, чтоб не лишиться лицензии. Как он может жаловаться на это? Ты должен сказать что-то сам.Вся эта ситуация с Фёдором довольно удивительная. Он не разговаривает на английском. А его переводчик не говорит ни на английском, ни на русском. Фёдора спрашивают: «Что ты думаешь о Мэтте Митрионе?» А его переводчик, видимо, спрашивает его что-то насчёт ужина. И Фёдор, наверное, думает: «Почему американцы такие тупые?» И вот так вот мы сидим и ничего не понимаем. Кто-то меня спросил: «Почему на пресс-конференции нет Вандерлея Силвы?» А я хотел ответить: «Настоящий вопрос заключается в том, что здесь делает Фёдор Емельяненко». Просто дайте микрофон Чейлу Соннену, и я всё сделаю. Я распродам все билеты», — рассказал Соннен в интервью Fighthub.