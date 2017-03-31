Второй этап турнира Prime Selection 2017 пройдёт 7 апреля

7 апреля в Нальчике определятся полуфиналисты международного турнира Prime Selection 2017 в весовых категориях до 61 и 70 кг. Проект Prime Selection, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств, проводится уже третий сезон, отмечается в официальном пресс-релизе организаторов. Его учредитель – промоутерская компания Tech-KREP FC и Международная ассоциация бойцовских ассоциаций Prime Fight Pro. Победители проекта в каждой весовой категории помимо чемпионского пояса и приличного денежного вознаграждения получат возможность подписать контракт в ведущими мировыми промоушенами.
Состав четвертьфинальных пар выглядит так:
Весовая категория до 61 кг
Хасан Кибизов (Ставрополь) — Владислав Королевский (Краснодар)
Рахман Гелисханов (Грозный) — Асланбек Каров (Нальчик)
Нурберген Шарипов (Караганда) — Бадрудин Магомедов (Хасавюрт)
Зурико Джоджуа (Тбилиси) — Алхас Дзуев (Нальчик)
до 70 кг
Михаил Гогитидзе (Батуми) — Магомед Мамаев(Волгоград)
Илья Хохлов (Москва) — Залим Кудаев (Нальчик)
Рамазан Курбанисмаилов (Москва) — Мурат Тляруков (Черкесск)
Даниил Цветков (Владимир) — Марат Тохтамышев (Нальчик).