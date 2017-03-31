Второй этап турнира Prime Selection 2017 пройдёт 7 апреля

7 апреля в Нальчике определятся полуфиналисты международного турнира Prime Selection 2017 в весовых категориях до 61 и 70 кг. Проект Prime Selection, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств, проводится уже третий сезон, отмечается в официальном пресс-релизе организаторов. Его учредитель – промоутерская компания Tech-KREP FC и Международная ассоциация бойцовских ассоциаций Prime Fight Pro. Победители проекта в каждой весовой категории помимо чемпионского пояса и приличного денежного вознаграждения получат возможность подписать контракт в ведущими мировыми промоушенами.Весовая категория до 61 кгХасан Кибизов (Ставрополь) — Владислав Королевский (Краснодар)Рахман Гелисханов (Грозный) — Асланбек Каров (Нальчик)Нурберген Шарипов (Караганда) — Бадрудин Магомедов (Хасавюрт)Зурико Джоджуа (Тбилиси) — Алхас Дзуев (Нальчик)до 70 кгМихаил Гогитидзе (Батуми) — Магомед Мамаев(Волгоград)Илья Хохлов (Москва) — Залим Кудаев (Нальчик)Рамазан Курбанисмаилов (Москва) — Мурат Тляруков (Черкесск)Даниил Цветков (Владимир) — Марат Тохтамышев (Нальчик).