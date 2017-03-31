Усик: завоюю все пояса в первом тяжёлом весе, а затем перейду в супертяжёлый

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе(11-0, 10 КО) рассказал о своих карьерных планах, а также о предстоящем поединке против Майкла Хантера (12-0, 8 КО).«У меня есть планы пойти в супертяжёлый вес, но в моём нынешнем дивизионе есть несколько хороших бойцов, чьи пояса мне нужны. Для меня очень важно завоевать титулы по другим версиям. Сейчас есть другие парни, которые называют себя чемпионами, если же собрать все пояса, то никаких вопросов не останется. Сперва я завоюю все пояса в своём дивизионе, а потом перейду в супертяжёлый вес.Относительно своего следующего соперника могу сказать, что Хантер очень хороший боец, у которого нет ни одного поражения, я видел все его бои, найденные в Интернете, а также помню один его бой на Олимпийских играх, но сейчас я думаю не о нём, а о своей подготовке», — приводит слова украинца BoxingScene.