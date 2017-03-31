Ортис: в бою между Джошуа и Кличко победит опыт

Кубинский супертяжеловес(27-0, 23 КО) дал прогноз на предстоящий поединок между(18-0, 18 КО) и(64-4, 53 КО).«Иногда опыт берёт верх над молодостью, а молодости очень часто не хватает именно опыта. Основываясь на этом, могу сказать, что победителем боя станет Кличко. Сейчас я готов встретиться с любым из них, но мне нужен победитель, и пусть они будут готовы, потому что Кинг-Конг ждёт их. Как бы то ни было, решение о таком бое будет принимать мой промоутер Эл Хэймон», — приводит слова Ортиса BoxingScene.Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоится 29 апреля в Лондоне. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA Super/IBF/IBO.