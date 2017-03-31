Фроч: возвращение Кесслера заставило меня задуматься

Экс-чемпион мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг) Карл Фроч (33-2, 24 КО) заявил, что неожиданное возвращение его давнего соперника Миккеля Кесслера (46-3, 35 КО) заставило задуматься и его.
«Я всегда говорил, что если боксёр повесил перчатки на гвоздь, то он должен оставаться на пенсии. Мы не знаем мотивации Миккеля Кесслера, и я уверен, что у каждого на этот счёт есть своё собственное мнение, но как бы то ни было, это заставило меня задуматься», — приводит слова Фроча SkySports.
Миккель Кесслер и Карл Фроч дважды встречались на профессиональном ринге, оба поединка носили статус чемпионского. В 2010-м британец уступил датчанину по очкам, не сумев завоевать пояс по версии WBC, а в 2013-м сумел одержать верх в объединительном поединке, став чемпионом мира по версиям WBA и IBF.
Именно тот бой стал последним, на сегодняшний день, в карьере Кесслера.