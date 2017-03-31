Ригондо и Флорес договорились о бое

Чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе(17-0, 11 КО) договорился о бое с мексиканцем(25-0, 17 КО). Таким образом, назначенные на 3 апреля Всемирной боксёрской ассоциацией торги по этому бою не состоятся.В ближайшие дни WBA ожидает от боксёров официального подтверждения о поединке, после чего будет объявлена дата и место проведения поединка.Ранее этот поединок был назначен на 25 февраля, бойцы должны были провести встречу в андеркарде поединка Котто — Киркленд, однако впоследствии весь вечер бокса был отменён. Отметим, что Ригондо свой последний поединок провёл в июле 2016 года, разгромив Джеймса Диккенса.