Кесслер: цель — стать чемпионом мира

Датский боксёр, официально заявивший о возвращении в ринг, рассказал о своих целях, а также о причине того, что заставило его возобновить карьеру после четырёхлетнего простоя.«Я хочу доказать, что снова могу стать лучшим. Моя цель — стать чемпионом мира в шестой раз. Я всегда говорил, что если я однажды проснусь и мотивация будет со мной, то я приму этот шанс. Теперь это время настало. У меня всё ещё есть отличная команда, хороший тренер и терапевт. Желание со мной, и я жду, когда всё случится.Я стал старше, и моё тело тоже, но я в форме, я постоянно держал себя в форме, и я в своём весе. Я мотивирован на 100%. Сейчас дело не в деньгах, я поступаю так, потому что слушаю своё сердце. Я всегда любил большие вызовы, и это классный тест, чтобы проверить себя.Мы ещё не определились с датой и противником. Я хочу биться перед своими фанатами, для меня это всегда было важно, и я обещаю им сделать всё от меня зависящее, чтобы они получали хорошее шоу», — приводит слова Кесслера BoxingScene.