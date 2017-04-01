М.Гарсия: без проблем сражусь с Ломаченко в лёгком весе

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия (36-0, 30 КО) готов провести поединок с чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко (7-1, 5 КО), но только в своей весовой категории.
«Если он решит подняться в лёгкий вес, то я без проблем сражусь с ним. Это был бы привлекательный бой, который захотят увидеть люди. Если он собирается переходить в лёгкий вес, я подожду его здесь, и мы встретимся на ринге», — приводит слова Гарсии Boxing Scene.
Ранее сам Ломаченко заявил о желании встретиться с Гарсией.