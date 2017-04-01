Арум: Рамирес уничтожит Головкина также, как уничтожил Абрахама

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамирес (34-0, 24 КО) победит чемпиона WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
«В случае успеха 22 апреля Гилберто хочет боя с Головкиным. И я бы согласился на бой с тем условием, что победитель получит всё. Думаю, Рамирес уничтожит Головкина также, как уничтожил Абрахама», — приводит слова Арума Boxing Scene.
22 апреля Рамирес сразится с Максимом Бурсаком (33-4-1, 15 КО).