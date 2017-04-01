Кормье: бой с Андерсоном Силвой был самым лёгким в моей карьере

Чемпион UFC в полутяжёлом весезаявил, что экс-чемпион среднего весабыл самым слабым соперником в его карьере. Силва заменил Джона Джонса в бою с Кормье на UFC 200.«Я дрался с Андерсоном Силвой, узнав об этом за два дня до боя, и победил парня, которого публика считает величайшим бойцом всех времён. И этот бой был нисколько не опасен. Он был самым лёгким в моей карьере. Не знаю, в чём я мог потерять. В любом случае, я всё ещё могу проводить тейкдауны, когда захочу», — приводит слова Кормье MMA Fighting.