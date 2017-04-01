А. Нурмагомедов: Хабиб не будет менять весовую категорию

, отец и тренер российского бойца UFC, заявил, что его сын оправился от проблем со здоровьем. Нурмагомедов-старший также отметил, что Хабиб не станет подниматься в весе.«Сердце и печень у Хабиба здоровы. Весовую категорию мы менять не будем», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.Бой Нурмагомедова-младшего с Тони Фергюсоном 5 марта сорвался из-за проблем Хабиба со здоровьем. Их связали с экстренной сгонкой веса Хабибом. После этого некоторые эксперты предположили, что ему стоит уйти из лёгкого веса в более тяжёлую категорию.