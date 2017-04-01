Нурмагомедов: бой с Фергюсоном – это не приоритет, а мечта

Российский боец UFCзаявил, что по-прежнему нацелен на бой с. Бойцы должны были встретиться 5 марта, но поединок сорвался из-за проблем Нурмагомедова со здоровьем.«Бой с Фергюсоном – это не приоритет, а мечта. Как в детстве мечтают о чём-то, я мечтаю выздороветь полностью и подраться с Тони Фергюсоном. Потому что есть много обозлённых и расстроенных фанатов по моей вине. Я должен был сделать вес и выйти на бой, не попав в больницу. Осознаю, что виноват, ну ничего, время всё расставит по своим местам.В пару ближайших месяцев поправлю здоровье, а там посмотрим. Очень многое может произойти за следующие месяцы, а раньше сентября я на бой точно не выйду. Но цель номер один по-прежнему Фергюсон», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.