Промоутер Головкина: надеюсь, Джейкобс дал Альваресу тусклую надежду

, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF, надеется, чторешит драться с казахстанцем, вдохновившись примером«Когда бойцы не видят шансов на победу, они хотят безумную сумму денег. Надеюсь, выступление Джейкобса вдохновило Канело, дало ему тусклую надежду на победу. Мы относимся к нему без недооценки — я уважаю его и его карьерные достижения», — приводит слова Лёффлера Boxing Scene.Джейкобс прервал серию Головкина из 23 нокаутов подряд, но уступил единогласным решением судей.