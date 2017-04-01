Нурмагомедов: надеюсь, Фергюсон продлит победную серию до нашей встречи

Боец UFCнадеется, чтоникому не проиграет, до встречи с ним.«Во время последнего медиа дня, когда Фергюсон пожелал удачной сгонки, я уже чувствовал себя плохо. Возможно, это было видно и ему. На человека всегда можно посмотреть и сказать: «Эй, ты похудел» или наоборот: «Эй, ты поправился». Это любой может заметить, тут нет ничего особенного.Как я отношусь к Фергюсону? А как я могу относиться к человеку, которого очень сильно хочу побить? Хочу получить бой именно с Тони и без разницы, проведёт ли он поединок до этого или нет. Всё равно хочу получить именно этот бой. Но, конечно, не хочу чтобы Фергюсон проигрывал новому соперника. Знаю, что в UFC хотят организовать ему бой в июле. Соперником станет либо Нейт Диаз, либо Эдсон Барбоза. Они оба – опасные ударники, поэтому в таком высококлассном бою может случиться всё, что угодно. Но, надеюсь, Фергюсон продлит победную серию до нашей встречи», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.