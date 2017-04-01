А. Нурмагомедов: ухудшения здоровья Хабиба нет, есть только улучшение

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, рассказал о самочувствии сына после тренировки в Москве после сорванного боя за титул UFC.«На данный момент ухудшения здоровья Хабиба нет, есть только улучшение. Есть моменты, в которые нужно включиться, и через месяц-полтора он будет на ходу, готов для полных нагрузок.Какие проблемы возникли у команды Хабиба во время сгонки? Я ещё за два дня до взвешивания выявил момент, что он не успевал с графиком. То, что я люблю делать за 12 дней, они любят делать за неделю. В моём варианте есть трудности, но есть и безопасность для здоровья. Мне 55 лет, и я готов к терпению, готов при самых маленьких затратах здоровья идти к цели. А молодёжь делает по-своему. Я думаю, Хабибу надо более строго соблюдать тот график, по которому шли раньше. Надеюсь, это сделаем и в этот раз.О смене весовой категории речи нет. Хабиб настаивает на лёгком весе, команда — тоже. Мне приходится соглашаться. Могу вам сказать, что с сердцем у Хабиба всё нормально, с мозгом всё нормально и с почками. Надо ещё чуть-чуть подлечить печень, и всё будет отлично», — передает слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.