Брук: после боя со Спенсом хочу встречи с Турманом

Чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии IBF(36-1, 25 КО), рассматривает возможность проведения боя с чемпионом мира в этом же дивизионе по версиям WBA и WBC(29-0, 22 КО).«Моя команда мне советует подняться в весе, но я слишком долго боролся за титул, чтобы вот так его отдать. Возможно мне и сложно уложиться в свой вес, но у меня есть хороший диетолог, который поможет мне постепенно прийти к нужному весу. Хочу подарить фанам отличный бой.После того как я побью Спенса, хочу встречи с Турманом, чтобы объединить пояса в полусреднем весе. Что касается Спенса, то он неплох, но он никогда не проводил боя с соперником, который был бы хотя близко похож на меня. Он никогда не сталкивался с таким животным, как я», — приводит слова Брука Boxingscene.