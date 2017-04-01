Ортис: Росси смелее многих других боксёров супертяжёлого веса

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе(27-0, 23 КО) отдал должное своему будущему сопернику(31-12, 15 КО).«Он имеет больше смелости, чем многие другие боксёры в нашем дивизионе», — сказал кубинец на пресс-конференции, посвящённой этому бою.Росси в свою очередь заявил, что Ортис на данный момент — лучший, потому никто и не хочет проводить с ним бой.«Как говорится, чтобы стать лучшим, нужно драться с лучшими. Ортис — самый лучший, потому никто не хочет с ним боя. Я же готов к поединку с ним. Вы станете свидетелями отличной встречи двух хорошо подготовленных боксёров», — приводит слова Росси BoxingScene.Поединок Луис Ортис — Деррик Ортис состоится 22 апреля в Нью-Йорке.