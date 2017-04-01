Брук: собираюсь нокаутировать Спенса

Чемпион мира в полусреднем весе(36-1, 25 КО) в очередной раз поведал о своём следующем бое, в котором ему предстоит защищать титул по версии IBF от посягательств«Я очень рад вернуться в свою весовую категорию, я никогда не проигрывал в ней. Что я собираюсь сделать в бою со Спенсом? нокаутировать его. Могу сказать, что это будет прекрасный бой. О Спенсе в США говорят много вещей, а я сейчас являюсь номером один, я — чемпион. Так что бой будет яркий, в нём вы увидите всё — скорость, агрессию, мощь.Не могу дождаться этого боя. Я много слышал о Спенсе, его слепили в США, он официальный претендент на титул и у него нет ни одного поражения, но в этот раз он будет боксировать со мной», — приводит слова Брука SkySports.