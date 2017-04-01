Кормье: во второй раз побью Джонсона гораздо сильнее

Чемпион UFC в полутяжёлом весезаявил, что в предстоящем повторном поединке против, он одержит куда более убедительную победу.«Он выступил хорошо в первой встрече. У него получилось защититься от тейкдаунов. Он нанёс много тяжёлых ударов. Сейчас все помнят лишь тот оверхенд, который заставил меня упасть. Теперь моя задача в том, чтобы не дать ему повторить подобный успех.Тогда я позволил ему слишком многое, в этот раз вы увидите другой подход с моей стороны. Я побью его намного жёстче, чем в 2015-м. Первая наша встреча получилась неплохой, повторный бой станет великолепным», — приводит слова Кормье Mmajunkie.Схватка Кормье — Джонсон возглавит шоу UFC 210, которое состоится в Баффало 8 апреля. Первый поединок между бойцами прошёл в мае 2015-го года, тогда Кормье одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде.