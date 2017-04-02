Гвоздик: Ковалёв победит Уорда во втором бою

Проспект полутяжелого веса(12-0, 10 КО), заявил, что в повторном бою между, победу одержит россиянин.«Считаю, что Ковалёв выиграет в реванше у Уорда, более того, в первом бою победа тоже была за ним».Кроме этого, в интервью порталу Boxingtalk рассказал о ближайшем поединке и о карьерных планах.«У моего соперника была хорошая любительская карьера. Он умный боксёр, очень сильный и с хорошими навыками. Гонсалес любит оказывать давление и для меня это хороший вызов. Я не буду в этом бою гоняться за нокаутом, главное — победа. Выиграв в этом поединке, надеюсь начать переговоры о титульном бое. Если нет, то я готов подождать ещё, но хотелось бы побороться за чемпионский пояс до конца этого года», — завершил Гвоздик.8 апреля Александр Гвоздик проведёт бой в Мэриленде, противостоять ему будет кубинец Юниеска Гонсалес (18-2, 14 КО).