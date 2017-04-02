Джо Роган: у Нурмагомедова уже была проблема с печенью перед боем с Джонсоном

Комментатор UFC Джо Роган, заявил, что попытка организации боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором просто невозможна.
«Нельзя организовать такой бой. Я общался со спарринг-партнёром Нурмагомедова, Люком Рокхолдом, и он мне сказал, что у Хабиба проблема с печенью. Что-то вроде того, что ему не поступает кровь, или что-то такое. У него были сильнейшие боли. Я сказал, что Рокхолд наверное разыгрывает меня.
И после этого Нурмагомедов собирался продолжать сгонку веса, снова? и по-видимому, те же проблемы преследовали Нурмагомедова и перед боем с Джонсоном, как вообще такое возможно?» — приводит слова Рогана Dailystar.