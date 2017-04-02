Сондерс: Головкин, соглашайся на бой или заткнись

Чемпион мира в среднем весе по версии WBOпризвал чемпиона WBA/WBC/IBFподписывать контракт на бой с ним или перестать говорить об этом.«Моё послание к нему: «Ты можешь бесконечно твердить, как хочешь завоевать все пояса, но пора соглашаться на бой или заткнуться. Ты или хочешь драться со мной в июне или нет. Ты называешь моё имя, и я с радостью дам тебе бой. Хватит тратить время», — приводит слова Сондерса Boxing Scene.Бой Сондерса и Головкина может пройти 10 июня.