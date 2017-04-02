Цинтрон хочет боя с Котто

Экс-чемпион мира в полусреднем весе(39-5-3, 30 КО) заявил, что заинтересован в проведении поединка со своим соотечественником пуэрториканцем(40-5, 33 КО). По мнению Цинтрона, бой двух экс-чемпионов — именно то, чего хотят любители бокса в Пуэрто-Рико.«Мой бой с Котто мог бы стать отличным прощальным боем. Я думаю, это именно тот бой, который хотят видеть фанаты. Люди в Пуэрто-Рико хотели увидеть наш бой многие годы, и я думаю, что сейчас самое время дать им такое зрелище», — приводит слова Цинтрона Boxingtalk.Отметим, что Котто последний раз выступал в конце 2015 года, когда уступил Саулю Альваресу. В этом году Мигель Котто намерен провести два боя, после чего повесит перчатки на гвоздь. Что касается Цинтрона, то его последний бой состоялся в марте этого года. В поединке против Дэвида Грэйтона была зафиксирована ничья.