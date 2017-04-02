Лаваль хочет встретиться с победителем боя Емельяненко — Митрион

Боец Bellator Мухаммед «Мо» Лаваль признался, что в будущем хотел бы встретиться с победителем схватки между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом.
«Я за проведение боя с Бэйдером. Но в то же время держу в уме встречу с сильнейшим в паре Емельяненко — Митрион. Я хочу два титульных боя, в тяжёлом и полутяжёлом весе. Чем больше будешь побеждать, тем больше получишь чемпионских боёв», — приводит слова Лаваля Mmajunkie.
Бой Лаваля с Бэйдером уже согласован и состоится 24 июня на турнире Bellator 180. К слову, глава организации Скотт Кокер ранее проявлял интерес к бою между Емельяненко и Лавалем.