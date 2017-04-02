Дигейл хочет реванша с Гроувзом

Чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе(23-1-1, 14 КО), заявил, что хотел бы провести матч-реванш с(25-3, 18 КО).Первое и пока своё единственное поражение на профессиональном ринге Дигейл потерпел именно от Гроувза в 2011 году. В равном бою победа большинством решения судей была отдана Гроувзу.«Конечно, я хотел бы такой бой, мы воспитанники одного спортивного клуба. Да, сейчас мир видит, кто из нас лучше, но бой с Гроувзом всегда в моих мыслях. Встретившись с ним, я могу закрыть своё единственное поражение на профессиональном ринге. Я знаю, что его убивает тот факт, что он трижды не сумел завоевать титул мирового чемпиона, в то время как я уже обладаю им», — приводит слова Дигейла Daily Mail.В последнем бою Дигейл не смог одержать победу в объединительном поединке с Джеком Баду, сведя тот бой вничью, что касается Гроувза, то он в ноябре 2016-го уверенно перебоксировал Эдуарда Гуткнехта.