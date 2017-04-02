Лемье: моя цель — бой с Канело

Бывший чемпион мира в среднем весе(37-3, 33 КО) рассказал, что свой следующий поединок против Маркоса Рейеса (35-4-0, 26 КО) он рассматривает как шанс получить бой с Саулем Альваресом (48-1-1, 33 КО).«Я подумал, что это отличная возможность для меня провести бой в рамках такого вечера бокса. Я возьму отпуск позже. С точки зрения веса всё нормально. Сейчас я вешу столько же, сколько весил за неделю до моего предыдущего боя, и это очень хорошая новость.Любой боксёр, если его недооценить, может преподнести сюрприз. Конечно, мой соперник это не Головкин, Альварес или Чавес. Но я должен отнестись к этому парню со всей ответственностью. Я знаю, что рассматриваюсь в качестве возможного соперника для Канело. Но всё может измениться после моего выступления.Наша цель — встреча с Саулем. Я думаю, это то, чего хотят видеть фанаты. Этот бой состоится, но когда и где, мы ещё увидим», — приводит слова канадца BoxingScene.Свой следующий поединок Давид Лемье проведёт 6 мая на вечер бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой между Саулем Альваресом и Хулио Сесаром-Чавесом младшим.