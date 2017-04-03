У Бриедиса подозревают перелом ребра

Новый чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBC и IBO(22-0, 18 КО) вынужден был лечь в больницу после победы над(40-4-1, 27 КО). По словам менеджера латвийца, виной тому стала травма боксёра, которую он получил в заключительном раунде вчерашнего поединка.У Бриедиса подозревают перелом 10-го ребра с левой стороны. Сейчас спортсмен проходит обследование в одной из больниц Дортмунда, сообщает RTL.Вчера Майрис Бриедис завоевал звание чемпиона мира, одолев единогласным решением судей Марко Хука.