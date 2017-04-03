Санчес: бой Мейвезера с Макгрегором будет пощёчиной боксу

Известный тренерне считает проведение поединка междуи звездой UFCпо правилам бокса хорошей идеей.«Если это произойдёт, это будет плохо для бокса, Флойд Мейвезер встретится с любителем. Макгрегор — любитель в боксе. Будет то же самое, что в бою Ронды Роузи против Холли Холм, которая провела в профессиональном боксе 39 поединков. Это разный спорт. Если это будет боксёрский поединок, это будет оскорблением для болельщиков», — приводит слова Санчеса BoxingScene.