Хасиев: UFC — это просто мыльный пузырь, который обязательно лопнет

Основатель лиги АCB Маирбек Хасиев поделился своим мнением о силе западных лиг ММА — UFC и Bellator.
«Мы приняли официальное правило: ни один, даже самый сильный чемпион из другой лиги, подписывая контракт с АСВ, не получит в первом же бою право драться за титул. Будь ты даже Джон Джонс — чтобы доказать свою силу и получить поединок за пояс, предварительно надо будет выиграть минимум одну-две схватки.
Вообще, слава UFC и Bellator очень сильно раздута. UFC — это просто мыльный пузырь. И он обязательно в скором времени лопнет. Ну а Bellator мы обязательно догоним и перегоним. Уже в ближайшее время. Может быть, даже до конца этого года», — цитирует Хасиева «Лайф».