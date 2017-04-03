Головкин сразится с Сондерсом 17 июля на стадионе «Астана Арена»

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBCпроведёт свой следующий поединок в Казахстане против чемпиона WBO. По словам руководителя управления туризма, физкультуры и спорта Астаны Берика Марджикпаева, встреча этих боксёров запланирована на 17 июля на стадионе «Астана Арена», способным вместить 30 000 зрителей.«Уже известно, что бой будет 17 июля. Головкин поставил свою подпись. Бой будет с британцем на стадионе «Астана Арена». Поэтому готовьтесь, копите деньги, думаю, билеты будут недешёвыми», — цитирует Марджикаева Sputnik.