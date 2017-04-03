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Виктор Немков сразится с Ронни Маркесом в главном бою M-1 Challenge 77

3 апреля 2017, понедельник. 15:57. Бокс/ММА
Российский боец ММА Виктор Немков ( 24-6), представляющий клуб «Александр Невский», проведёт свой следующий поединок против чемпиона Shooto (Южная Америка) и King of the Cage (США), а также ветерана UFC бразильца Ронни Маркеса (16-4). Встреча этих бойцов станет главным событием турнира M-1 Challenge 77, запланированного на 19 мая в Сочи.

«Помимо главного боя, зрители увидят поединки с участием не знающего поражений краснодарца Артёма Фролова, чемпиона России по панкратиону Михаила Рагозина, ветерана разведки отряда специального назначения Андрея Селедцова, чемпиона Road To M-1 Germany Тилля Кинне, неоднократного чемпиона Бразилии по муай-тай Рафаэля Шавьера, чемпиона мира по кикбоксингу и кудо Рауля Тутараули, лучшего португальского бойца Артура Лемоса, а также многих других известных российских и зарубежных бойцов. Сочинцы получат возможность увидеть выступления двух бойцов из клуба «Сочи Star» – Дениса Клюева и Алексея Брусса и поддержать земляков на столь грандиозном событии», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.
Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
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