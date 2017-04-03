Акимат Астаны: сведения о проведении боя Головкин — Сондерс 17 июля недостоверны

Акимат города Астаны опубликовал официальное заявление, опровергнув информацию о том, что 17 июля на стадионе «Астана Арена» состоится бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным и чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом.
Ранее руководитель управления туризма, физкультуры и спорта Астаны Берик Марджикпаев заявил, что договорённость о проведении боя 17 июля в Астане достигнута и любителям бокса пора начинать готовиться и копить деньги. Однако в акимате отметили, что эти сведения являются недостоверными.