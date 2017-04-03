Нельсон: в 2017 году Макгрегор найдёт чем себя занять, так или иначе

, давний друг и спарринг-партнёр чемпиона UFC в лёгком весеотметил, что тот может и вовсе не вернуться в спорт в 2017 году, поскольку ищет для себя не выгоду, а интересные бои.«Всё будет зависеть от определённых вещей. Деньги — это не единственное, о чём заботится Конор. Сильно насчёт них он не переживает. Если же бой захватит его, если он увидит, что это отличный вызов, если бой может войти в историю, ну и всё такое, то он будет драться.Может ли он вообще не провести ни одного боя в 2017 году? У него много денег, которые позволяют ему заниматься тем, чем он хочет. Думаю, ему будет чем заняться в течение года. Прямо сейчас есть возможность провести бой с Мейвезером. Но Макгрегор найдёт чем себя занять, так или иначе», — приводит слова Нельсона ESPN.