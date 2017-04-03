Сондерс появился в футболке с надписью «Головкин — трусливый Борат» Фото: twitter.com/bjsaunders_

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британецопубликовал оскорбительное сообщение в адрес чемпиона WBA/WBC/IBF казахстанцаСондерс, который уже несколько раз призывал Головкина подписать с ним контракт на бой, появился в футболке с надписью «GGG — трусливый Борат. Объединительный бой с Сондерсом». Британец отметил, что данная футболка — это «славный подарок от одного парня». «Борат» – скандальный фильм о казахстанском репортёре, который попадает в комичные ситуации после приезда в США.Ранее руководитель управления туризма, физкультуры и спорта Астаны Берик Марджикпаев заявил, что договорённость о проведении боя 17 июля в Астане достигнута и любителям бокса пора начинать готовиться и копить деньги. Однако в акимате отметили, что эти сведения являются недостоверными.