Лэнгфорд намерен встретиться с победителем боя Головкин — Сондерс

Претендент на титул временного чемпиона WBO в среднем весе британецзаявил, что рассчитывает встретиться с победителем возможного боя между«Если правильно понимаю, то есть хорошие шансы, что победитель боя Головкин — Сондерс должен будет встретиться со мной. Постараюсь, чтобы мой бой за временный титул прошёл успешно. Объединительный бой может стать важнее обязательного. Надеюсь, Билли Джо проведёт большой бой с Головкиным», — цитирует Лэнгфорда Boxingnews24.