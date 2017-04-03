Роуч: раньше думал, что Головкин может побить Уорда, теперь я изменил мнение

Тренер по боксуотметил, что, если быподнялся в полутяжёлый вес и подрался бы с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO, победа бы досталась американцу, хотя ранее считал наоборот.«Он по-прежнему один из лучших бойцов в мире. Одно время я думал, что он мог бы подняться в полутяжёлый вес и побить Уорда. Уорд — очень хороший боксёр. Возможно, лучше, чем последний соперник Головкина. Теперь я изменил своё мнение по этому поводу», — приводит слова Роуча Boxing News 24.